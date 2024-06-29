Вышло крупное обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi и Redmi

Компания Xiaomi выпустила масштабное обновление HyperOS версии 1.0.42.0.UNCCNXM. Список изменений настолько велик, что обновление получило неофициальное название HyperOS 1.5.

Ключевые нововведения:

Ускорен запуск предустановленных приложений

Оптимизированы анимация и работа в многозадачном режиме

Улучшено использование памяти

Исправлены проблемы с перезагрузкой ОС при очистке кеша и с синхронизацией файлов больше 20 Мб

Редизайн экрана блокировки и упрощение его настройки

Добавлены новые виджеты

Первыми обновление начали получать владельцы Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra и Redmi K60 Ultra. В дальнейшем апдейт будет постепенно распространяться на другие модели.