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Вышло крупное обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi и Redmi

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 18:22

Компания Xiaomi выпустила масштабное обновление HyperOS версии 1.0.42.0.UNCCNXM. Список изменений настолько велик, что обновление получило неофициальное название HyperOS 1.5.

Ключевые нововведения:

  • Ускорен запуск предустановленных приложений
  • Оптимизированы анимация и работа в многозадачном режиме
  • Улучшено использование памяти
  • Исправлены проблемы с перезагрузкой ОС при очистке кеша и с синхронизацией файлов больше 20 Мб
  • Редизайн экрана блокировки и упрощение его настройки
  • Добавлены новые виджеты

Первыми обновление начали получать владельцы Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra и Redmi K60 Ultra. В дальнейшем апдейт будет постепенно распространяться на другие модели.

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Источник:
Gizmochina
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