Вышла новая версия Huawei P30 Lite с сервисами Google

Huawei так довольна своими смартфонами серии P30, что решила перевыпустить самый доступный из них. Компания анонсировала Huawei P30 Lite New Edition в Великобритании.

Huawei P30 Lite New Edition работает на базе Android 9 с фирменной оболочкой EMUI 9.1 и сервисами Google. Также компания может обновить смартфон до EMUI 10 вскоре после его продажи.

Отличительной чертой Huawei P30 Lite New Edition от прошлогодней модели является увеличенный объём памяти. Новинка обладает 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Против стандартных 4 ГБ/128 Гб флеш-памяти.

Остальные характеристики остались без изменений, как и дизайн. Большой 6,15-дюймовый дисплей, тройная основная камера, процессор Kirin 710 и аккумулятора на 3340 мАч.

Новый Huawei P30 Lite будет доступен в Великобритании с 15 января по цене 299 фунтов стерлингов (389 долларов США). Позже смартфон будет доступен на европейском рынке.