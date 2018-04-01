Вышла новая версия Huawei P30 Lite с сервисами Google
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Новости

Вышла новая версия Huawei P30 Lite с сервисами Google

Huawei так довольна своими смартфонами серии P30, что решила перевыпустить самый доступный из них. Компания анонсировала Huawei P30 Lite New Edition в Великобритании.

Huawei P30 Lite New Edition работает на базе Android 9 с фирменной оболочкой EMUI 9.1 и сервисами Google. Также компания может обновить смартфон до EMUI 10 вскоре после его продажи.

Huawei P30 Lite New Edition

Отличительной чертой Huawei P30 Lite New Edition от прошлогодней модели является увеличенный объём памяти. Новинка обладает 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Против стандартных 4 ГБ/128 Гб флеш-памяти.

Остальные характеристики остались без изменений, как и дизайн. Большой 6,15-дюймовый дисплей, тройная основная камера, процессор Kirin 710 и аккумулятора на 3340 мАч.

Новый Huawei P30 Lite будет доступен в Великобритании с 15 января по цене 299 фунтов стерлингов (389 долларов США). Позже смартфон будет доступен на европейском рынке.

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