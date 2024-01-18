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Вышла финальная бета-версия iOS 17.3

Apple выпустила финальную сборку iOS 17.3 Release Candidate, которая включила в себя ряд нововведений.

Одними из ключевых нововведений в iOS 17.3 являются внедрение режима защиты украденных устройств, совместные плейлисты в Apple Music и реакция на треки, AirPlay в гостиничных номерах и новые обои «Единство».

В дополнение к новым функциям, обновление также включает исправления различных ошибок и сбоев, ранее мешавших нормальному использованию iPhone.

Обновление доступно для зарегистрированных разработчиков и пользователей, кто установил специальные профили на своих устройствах. В скором времени обновление станет доступно и для обычных пользователей, принимающих участие в бета-тестировании программ Apple.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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