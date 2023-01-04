Вышел январский патч безопасности Android с добавлением пространственного аудио

Google выпустила патч безопасности Android за январь 2023 года. Кроме повышения безопасности системы и закрытия обнаруженных уязвимостей, обновление добавляет в смартфоны Pixel опцию пространственного аудио.

Новая функция доступна для смартфонов Pixel 6, 6 Pro, 7 и 7 Pro и работает с любыми подключенными наушниками. Чуть позже обещают выпустить обновление для Pixel Buds Pro.

Список исправленных ошибок:

Улучшение работы сканера отпечатков пальцев (для Pixel 6a и Pixel 7);

Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства Bluetooth LE не могли выполнить соединение;

Исправление проблемы, из-за которой звук мог не воспроизводится через подключённые по Bluetooth аудиоустройства;

Исправление проблемы, из-за которой снятые фотографии иногда отображались искажёнными при увеличении (для Pixel 7 и 7 Pro);

Исправление проблемы, из-за которой дисплей иногда не выходил из режима сна (для Pixel 7 и 7 Pro);

Исправление проблемы, из-за которой интерфейс иногда отображался в альбомной ориентации при портретном расположении устройства.

Всего обновление закрывает около 60 уязвимостей, в том числе высокого и критического уровней опасности. Обновление уже доступно для Pixel 4a/4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6/6 Pro, Pixel 6a и Pixel 7/7 Pro.