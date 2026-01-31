Вышел Realme 16 в дизайне iPhone Air и с зеркальцем в блоке камер | The GEEK
Вышел Realme 16 в дизайне iPhone Air и с зеркальцем в блоке камер

Смартфон пополнил номерную линейку бренда, в которую уже входят две Pro-модели.
Редакция The GEEK сегодня в 09:23

Компания Realme выпустила во Вьетнаме новый смартфон Realme 16. Новинка дополнила номерную линейку бренда, в которую уже входят Realme 16 Pro и 16 Pro+.

Смартфон оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4200 нит. Также на передней панели размещена 50-Мп фронтальная камера и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В основе Realme 16 лежит процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Смартфон доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем объемом 256 ГБ стандарта UFS 2.2. За автономность отвечает аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт.

Основная камера получила 50-Мп сенсор Sony IMX852, дополненный 2-Мп монохромным модулем. Одной из фишек Realme 16 стало встроенное в блок камер зеркальце, которое позволяет делать селфи с помощью основной камеры.

Новинка представлена в двух цветах — «Белый лебедь» и «Черное облако». Стоимость Realme 16 во Вьетнаме начинается от $443 (~33 900 рублей).

