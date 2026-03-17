Представлен OPPO Find N6 — тонкий складной смартфон с «невидимой» складкой

OPPO представила в Китае складной смартфон Find N6. Одной из ключевых особенностей новинки стал усовершенствованный основной экран с почти невидимой складкой и поддержкой умного стилуса OPPO AI Pen.

Характеристики OPPO Find N6

Габариты: в разложенном виде — 159,87×145,58×4,21 мм, в сложенном виде — 159,87×74,12×8,93 мм, 225 г

Экран: основной — 8,12 дюймов, LTPO OLED, 2480×2248 пикселей, 412 ppi, 1-120 Гц, 1800 нит, ШИМ 2160 Гц, HDR10+, Dolby Vison; внешний — 6,62 дюйма, LTPO OLED, 2616×1140 пикселей, 431 ppi, 120 Гц, 1800 нит, HDR10+, Dolby Vison

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

ОЗУ: 12/16 ГБ LPDDR5X

ПЗУ: 256/512 ГБ UFS 4.1

Камеры: основная — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 1/1.56″, f/1.8, автофокус, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; перископ — 50 Мп, 1/2.75″, f/2.7, 3-кратный оптический зум, OIS; мультиспектральный сенсор Danxia — 2 Мп; две фронтальные камеры — 20 Мп, f/2.4

Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт

Безопасность: IP56/IP58/IP59, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, распознавание по лицу

Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO, QZSS, ИК-порт, NFC, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM

OPPO Find N6 доступен в трех цветах — сером, черном и оранжевом. Цены в Китае стартуют от 9999 юаней (~118 200 рублей).