Представлен OPPO Find N6 — тонкий складной смартфон с «невидимой» складкой | The GEEK
Представлен OPPO Find N6 — тонкий складной смартфон с «невидимой» складкой

Тонкий складной флагман без компромиссов по характеристикам.
Редакция The GEEK сегодня в 16:18

OPPO представила в Китае складной смартфон Find N6. Одной из ключевых особенностей новинки стал усовершенствованный основной экран с почти невидимой складкой и поддержкой умного стилуса OPPO AI Pen.

Характеристики OPPO Find N6

  • Габариты: в разложенном виде — 159,87×145,58×4,21 мм, в сложенном виде — 159,87×74,12×8,93 мм, 225 г
  • Экран:
    • основной — 8,12 дюймов, LTPO OLED, 2480×2248 пикселей, 412 ppi, 1-120 Гц, 1800 нит, ШИМ 2160 Гц, HDR10+, Dolby Vison;
    • внешний — 6,62 дюйма, LTPO OLED, 2616×1140 пикселей, 431 ppi, 120 Гц, 1800 нит, HDR10+, Dolby Vison
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • ОЗУ: 12/16 ГБ LPDDR5X
  • ПЗУ: 256/512 ГБ UFS 4.1
  • Камеры:
    • основная — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 1/1.56″, f/1.8, автофокус, OIS;
    • широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус;
    • перископ — 50 Мп, 1/2.75″, f/2.7, 3-кратный оптический зум, OIS;
    • мультиспектральный сенсор Danxia — 2 Мп;
    • две фронтальные камеры — 20 Мп, f/2.4
  • Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт
  • Безопасность: IP56/IP58/IP59, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, распознавание по лицу
  • Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO, QZSS, ИК-порт, NFC, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM

OPPO Find N6 доступен в трех цветах — сером, черном и оранжевом. Цены в Китае стартуют от 9999 юаней (~118 200 рублей).

id·221869·20260317_1620
