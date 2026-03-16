Oppo готовит мощную перископическую камеру для Find X9 Ultra

Будущий флагман Oppo Find X9 Ultra может получить новую перископическую камеру.
Редакция The GEEK сегодня в 09:20

Инсайдер Ice Universe раскрыл новые детали камеры будущего флагмана Oppo Find X9 Ultra. По его словам, смартфон получит 50-мегапиксельный перископический модуль с 10-кратным оптическим зумом и диафрагмой F/3.5.

Благодаря такой оптике камера сможет пропускать значительно больше света. Для сравнения инсайдер привёл перископический модуль Samsung Galaxy S23 Ultra, где используется объектив с диафрагмой F/4.9. По его оценке, решение Oppo сможет захватывать примерно в три раза больше света, что должно улучшить качество снимков при сильном зуме и съёмке в условиях слабого освещения.

По данным утечек, камера станет одной из ключевых особенностей устройства. Модуль будет включать четыре сенсора. Ожидается наличие 200-мегапиксельной перископической камеры, дополнительного телеобъектива на 50 Мп с 10-кратным зумом, основной камеры на 200 Мп и сверхширокоугольного сенсора на 50 Мп.

Почти все характеристики OPPO Find X9 Ultra утекли в сеть до анонса

Смартфону также приписывают 6,82-дюймовый дисплей с разрешением 2K, фронтальную камеру на 50 Мп, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор ёмкостью 7050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ice Universe считается одним из наиболее известных инсайдеров мобильной индустрии. Ранее он точно раскрывал детали о дизайне iPhone X, камере на 200 Мп у Samsung и ряде других смартфонных новинок.

