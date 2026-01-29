Realme выпустила смартфон-пауэрбанк P4 Power с гигантской батареей и быстрой зарядкой

В Индии состоялась презентация нового смартфона Realme P4 Power с огромной батарей ёмкостью 10 001 мАч. Его также можно использовать в качестве пауэрбанка благодаря реверсивной зарядке 27 Вт.

Realme P4 Power оснащён закруглённым 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, чипом Dimensity 7400 Ultra и водозащитой IP66/68/69. Из других характеристик стоит отметить основную 50-Мп камеру Sony IMX882 с OIS, 8-Мп ширик и 16-Мп фронталку, а также поддержку быстрой зарядки 80 Вт.

Из коробки смартфон работает на Realme UI 7.0 (Android 16). Производитель обещает 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности.

Цены на Realme P4 Power в Индии стартуют от 32 999 рупий (~27 200 рублей) за версию с 8/128 ГБ памяти. Он доступен в трёх цветах: оранжевом, фиолетовом и серебристом. Продажи начнутся 5 февраля.