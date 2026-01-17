Google разрешила пользователям Gmail менять адрес электронной почты

Google добавила новую функцию для пользователей Gmail, которая позволяет изменить адрес электронной почты без создания нового аккаунта. Об этом сообщили в компании.

Менять адрес можно не чаще одного раза в год. После изменения новый адрес станет основным, а старый — дополнительным. При этом письма будут приходить сразу на обе почты.

Все данные аккаунта, в том числе переписка, фотографии, файлы и другие материалы, сохранятся. Вход в сервисы Google, включая Gmail, Карты, YouTube, Google Play и Google Диск, будет возможен как со старого, так и с нового адреса электронной почты.

Пользователь в любой момент сможет вернуться к старому адресу электронной почты. Но удалить новый адрес после его создания нельзя.