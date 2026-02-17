Realme C85 и C85 Pro с защитой IP69 Pro и батареями 7000 мА·ч вышли в России

Российские магазины электроники объявили о начале продаж новых смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro. Это первые смартфоны, получившие защиту от воды и пыли по стандарту IP69 Pro. Он включает в себя наличие стандартов IP69K, IP69, IP68 и IP66 одновременно.

Realme C85 Pro получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, Snapdragon 685, аккумулятор на 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 45 Вт, а также 50-Мп основную камеру и 8-Мп фронталку.

Realme C85

Базовый Realme C85 также делает ставку на автономность. Здесь установлен такой же аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300. На передней панели разместился 6,8-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления до 144 Гц.

Цены на новинки в России следующие: