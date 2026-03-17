Samsung снимет с продажи трифолд Galaxy Z TriFold спустя три месяца

Samsung постепенно сворачивает продажи складного смартфона Galaxy Z TriFold, сообщает Bloomberg. Устройство начнут снимать с продажи сначала в Южной Корее, а затем в США.

Модель вышла в декабре 2025 года и стоила 2899 долларов. При этом смартфон не продавался у операторов и крупных ритейлеров — приобрести его можно было только в фирменных магазинах Samsung.

По данным источника, компания изначально рассматривала TriFold как демонстрацию технологий, а не массовый продукт. Сейчас устройство уже нельзя заказать на официальном сайте, однако остатки всё ещё доступны в отдельных розничных точках.

Galaxy Z TriFold получил тройной складной экран диагональю около 10 дюймов. В разложенном виде устройство позволяет одновременно работать с тремя приложениями. Конструкция складывается внутрь по типу «П».

Толщина смартфона в сложенном состоянии составляет 12,9 мм, при этом отдельные панели имеют разную толщину — от 3,9 до 4,2 мм.

Ранее о слабых сторонах формата тройного сгиба подробно рассказывал главный редактор The GEEK Богдан Дегтярев.