Представлены Realme 16 Pro и 16 Pro+ — 200-Мп камера, возвращение перископа и АКБ на 7000 мАч | The GEEK
Новости

Представлены Realme 16 Pro и 16 Pro+ — 200-Мп камера, возвращение перископа и АКБ на 7000 мАч

Серия Realme 16 Pro официально дебютировала.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:14

6 января компания Realme представила в Индии новые смартфоны Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+. Оба устройства получили 200-Мп основную камеру, батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и водозащиту IP66/68/69/69K. Однако ключевой особенностью стало возвращение перископа в старшую версию.

Характеристики Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+

Realme 16 ProRealme 16 Pro+
Габариты162.6×77.6×7.75 мм, 192 г62.45×76.27×8.49/8.09 мм, 203/198 г
Экран6.78 дюймов, AMOLED, 2772×1272 пикселей, до 144 Гц, до 1400 нит6.8 дюймов, AMOLED, 2800×1280 пикселей, до 144 Гц, до 6500 нит, Corning Gorilla Glass 7i
ПроцессорMediaTek Dimensity 7300 MaxQualcomm Snapdragon 7 Gen 4
ОЗУ8/12 ГБ LPDDR4X8/12 ГБ LPDDR5X
Память128/256 ГБ UFS 3.1
КамерыОсновная — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS;
широкоугольная — 8 Мп, угол 112 градусов;
фронтальная — 50 Мп		Основная — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS;
широкоугольная — 8 Мп, угол 115.5 градусов;
перископ — 50 Мп, 3.5-кратный оптический зум, OIS;
фронтальная — 50 Мп
Аккумулятор7000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт
БезопасностьIP66/68/69/69K, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
ОСRealme UI 7.0 (Android 16)
Связь и интерфейсы2G, 3G, 4G(1, 3, 7, 8, 20), 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, 2×nanoSIM2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, 2×nanoSIM
Слева —Realme 16 Pro, справа — Realme 16 Pro+

Несмотря на общую концепцию, визуально Realme 16 Pro и 16 Pro+ отличаются друг от друга. Корпус базовой «прошка» плоский, а Pro+ — закругленный. Что касается доступных расцветок, то Realme 16 Pro доступен в фиолетовом, темно-сером и золотом цветах, а Realme 16 Pro+ — в розовом, черном и золотом.

Realme 16 Pro
Realme 16 Pro+

Продажи новых смартфонов стартуют уже 9 января. Ценник на Realme 16 Pro стартует от 31 999 рупий (~28 700 рублей), а на Realme 16 Pro+ — от 43 999 рупий (~39 400 рублей).

id·217283·20260107_1014
