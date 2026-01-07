Представлены Realme 16 Pro и 16 Pro+ — 200-Мп камера, возвращение перископа и АКБ на 7000 мАч

6 января компания Realme представила в Индии новые смартфоны Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+. Оба устройства получили 200-Мп основную камеру, батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и водозащиту IP66/68/69/69K. Однако ключевой особенностью стало возвращение перископа в старшую версию.

Характеристики Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+

Realme 16 Pro Realme 16 Pro+ Габариты 162.6×77.6×7.75 мм, 192 г 62.45×76.27×8.49/8.09 мм, 203/198 г Экран 6.78 дюймов, AMOLED, 2772×1272 пикселей, до 144 Гц, до 1400 нит 6.8 дюймов, AMOLED, 2800×1280 пикселей, до 144 Гц, до 6500 нит, Corning Gorilla Glass 7i Процессор MediaTek Dimensity 7300 Max Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ОЗУ 8/12 ГБ LPDDR4X 8/12 ГБ LPDDR5X Память 128/256 ГБ UFS 3.1 Камеры Основная — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS;

широкоугольная — 8 Мп, угол 112 градусов;

фронтальная — 50 Мп Основная — 200 Мп, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS;

широкоугольная — 8 Мп, угол 115.5 градусов;

перископ — 50 Мп, 3.5-кратный оптический зум, OIS;

фронтальная — 50 Мп Аккумулятор 7000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт Безопасность IP66/68/69/69K, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу ОС Realme UI 7.0 (Android 16) Связь и интерфейсы 2G, 3G, 4G(1, 3, 7, 8, 20), 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, 2×nanoSIM 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, 2×nanoSIM

Слева —Realme 16 Pro, справа — Realme 16 Pro+

Несмотря на общую концепцию, визуально Realme 16 Pro и 16 Pro+ отличаются друг от друга. Корпус базовой «прошка» плоский, а Pro+ — закругленный. Что касается доступных расцветок, то Realme 16 Pro доступен в фиолетовом, темно-сером и золотом цветах, а Realme 16 Pro+ — в розовом, черном и золотом.

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro+

Продажи новых смартфонов стартуют уже 9 января. Ценник на Realme 16 Pro стартует от 31 999 рупий (~28 700 рублей), а на Realme 16 Pro+ — от 43 999 рупий (~39 400 рублей).