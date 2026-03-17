Huawei Mate 80 Pro вышел в мире: 8K, 100x зум и зарядка 100 Вт

Редакция The GEEK сегодня в 09:30

Huawei вывела флагманский смартфон Mate 80 Pro на мировой рынок. Устройство ранее дебютировало в Китае в ноябре 2025 года.

Смартфон оснащён 6,75-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2832 × 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3000 нит, используется ШИМ-диммирование 1440 Гц. Экран защищён стеклом Kunlun Glass второго поколения.

Информацию о процессоре в глобальной версии компания официально не раскрывает. В китайской версии используется чип Kirin 9030 Pro. Конфигурация памяти — 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Камера включает основной сенсор на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0, сверхширокоугольный модуль на 40 Мп и телеобъектив на 48 Мп с поддержкой макросъёмки. Доступен 4-кратный оптический и до 100-кратного цифрового зума, а также запись видео в 8K. Фронтальная камера на 13 Мп поддерживает съёмку в 4K.

Смартфон защищён по стандартам IP68 и IP69, оснащён модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC. Поддерживаются 3D-разблокировка по лицу и сканер отпечатков пальцев.

Аккумулятор ёмкостью 5750 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную до 80 Вт.

Стоимость Huawei Mate 80 Pro на глобальном рынке составляет около 890 евро.

Интерьерный роутер HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro вышел в России

Тот самый стильный маршрутизатор с миниатюрой в виде горы.
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5 начались в России

Новинка получила продвинутую акустическую систему, ИИ-шумодав и звуковой профиль от звукорежиссера Московской консерватории имени П. И. Чайковского.
HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11

Обе новинки вышли на глобальном рынке.
Игровой Red Magic 11 Air получил версию Trace Edition за 600 евро

Смартфон получил топовый чип Snapdragon 8 Elite, экран 144 Гц и батарею 7000 мАч.
