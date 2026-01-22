Представлен Realme Neo 8 — доступный смартфон с мощным «железом» и эмулятором ПК-игр

Компания Realme представила новый смартфон Realme Neo 8. Новинка получила крупный 6,78-дюймовый LTPO OLED-экран с адаптивной частотой обновления 1-165 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5. Смартфон предлагается с 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенным накопителем на 256/512/1024 ГБ стандарта UFS 4.1. За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт.

Основная камера получила датчик Sony IMX896 на 50 Мп с оптической стабилизацией. Также в смартфоне установлен 8-Мп широкоугольный модуль и 50-Мп перископ с 3.5-кратным оптическим зумом и OIS. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп.

Среди дополнительных возможностей — RGB-индикатор, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики и водозащита IP66/68/69. Также смартфон получил встроенный эмулятор ПК-игр из Steam.

В Китае цены на Realme Neo 8 начинаются от 2599 юаней (~28 400 рублей).