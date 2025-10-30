Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

Каждый раз, когда говорят об игровых смартфонах, в голове сразу всплывают агрессивные корпуса, подсветка, бешеные цены и ощущения, будто телефон вот-вот взлетит. Но Tecno снова решила сыграть против правил.

Pova 7 Ultra 5G — тот случай, когда не нужно тратить ползарплаты, чтобы получить мощный, быстрый и честно игровой смартфон. Без показного шика, без маркетинговых фокусов — просто устройство, которое справляется со всем, что ты на него свалишь: от динамичных матчей в PUBG до вечерних фильмов и общения в Telegram.

В нём нет надменности флагманов, но есть то, чего не хватает многим дорогим моделям — баланс между ценой и производительностью.

Характеристики TECNO Pova 7 Ultra 5G

Модель: TECNO Pova 7 Ultra 5G (LJ9)

Цвет: GEEK BLACK

Габариты: 160.9×75.2×8.9 мм, вес — 201 г

Дисплей: 6.67 дюймов, AMOLED, 2800×1260 пикселей, 460 ppi, 1-144 Гц, ШИМ 2300 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 256 ГБ

Камеры: 108+8 Мп основная — 108+8 Мп фронтальная — 13 Мп

Батарея: 6000 мАч, быстрая зарядка 70 Вт, беспроводная зарядка, беспроводная реверсивная зарядка

Безопасность: встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP64

Стереодинамики: есть

ОС: HiOS 15.1 (Android 15)

Связь и интерфейсы: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 4, NFC, A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС

Цена на момент обзора: от 27 999 ₽

Комплект поставки

Комплектация у TECNO Pova 7 Ultra — пример того, как должен выглядеть честный подход к покупателю. Всё, что нужно, уже в коробке: ничего не нужно докупать, ничего не «урезали ради экологии».

Коробка, кстати, фирменно серебристая, с ярким шрифтом и акцентами — она будто заранее даёт понять, что внутри не просто смартфон, а устройство, которое создано для игры и скорости.

В комплект входят:

прозрачный чехол с магнитным кольцом, к которому можно цеплять повербанки или аксессуары;

фирменный блок питания на 70 Вт — редкость в сегменте, где часто экономят даже на зарядке;

кабель USB-A на USB-C;

стилизованная скрепка для SIM-лотка;

и набор документации.

Приятно, что TECNO не поддалась на модный тренд «оставим только кабель». Здесь всё по делу — берёшь телефон и сразу можешь им пользоваться, без лишних походов в магазин.

Внешний вид

Первое, что бросается в глаза у Tecno Pova 7 Ultra 5G — его дизайн. Телефон не пытается быть «как все» и сразу показывает свой характер. Это не просто смартфон для звонков и соцсетей, а гаджет, который будто создан для тех, кто живёт в динамике: игры, музыка, кино, переписки, стримы.

Корпус прозрачный, с текстурными вставками и техно-разметкой — видно, где находится модуль камеры, антенны, NFC. Такой стиль напоминает устройства Nothing, но Tecno пошла своим путём.

Фирменная LED-подсветка вокруг блока камер не для красоты — она работает. Телефон реагирует мягким свечением на уведомления, зарядку и входящие звонки. Неоновые акценты придают устройству индивидуальность и немного геймерского драйва, но без перебора.

В меню «Световой эффект для уведомлений» можно выбрать стиль свечения — от мягкого пульса до коротких вспышек вроде Shoot или Triplet. Выглядит это аккуратно: не ослепляет в темноте и не превращает смартфон в новогоднюю гирлянду.

Есть и забавная функция — вибрация в такт свету. Телефон слегка подыгрывает ритму уведомлений, будто подстраивается под настроение. Это чисто декоративная вещь, но в ней есть своя логика: Tecno явно старается добавить немного живости в то, что обычно скучно — уведомления и звонки.

И, пожалуй, это главное: подсветка здесь не ради внимания, а ради настроения. Небольшая деталь, но делает смартфон чуть менее безликим.

Вживую телефон смотрится эффектно. Световые акценты, сдержанный чёрный пластик с оранжевыми деталями и прямые грани создают ощущение технологичного минимализма. Он не пытается быть премиум — он просто выглядит современно и уверенно.

Когда включается экран, понимаешь, что Tecno подошла к делу не только со стороны дизайна. Здесь установлен AMOLED-дисплей 6,67 дюйма с разрешением 2800×1260 пикселей. Картинка сочная, контрастная, цвета глубокие — приятно и смотреть фильмы, и играть. Поверх — Corning Gorilla Glass 7i, а из коробки уже наклеена защитная плёнка.

Дисплей чуть меньше, чем у Pova 7 Pro (6,78″), но это даже плюс — управлять смартфоном одной рукой удобно. Заявленная пиковая яркость 4500 нит достигается в HDR-контенте, а в реальной жизни около 1300 нит, что позволяет без проблем пользоваться телефоном под солнцем.

Частота обновления 144 Гц делает интерфейс удивительно плавным — меню буквально скользит под пальцами, а в играх картинка остаётся чёткой даже в самых динамичных сценах. При этом высокая частота ШИМ 2304 Гц избавляет экран от мерцания, благодаря чему глаза меньше устают, даже если сидеть в телефоне весь вечер.

В руке смартфон ощущается крепким и надёжным. Прямые грани добавляют брутальности, но не мешают комфорту — держать приятно, корпус не скользит. Кнопки находятся на привычных местах: справа — питание и громкость, снизу — порт USB-C, динамик, микрофон и слот для SIM-карты.

Качелька громкости немного люфтит, но это скорее мелкая деталь, заметная только при внимательном осмотре. В остальном сборка добротная: ничего не скрипит, не прогибается, ощущается цельный и крепкий корпус.

Даже в комплектном чехле смартфон выглядит круто: прозрачный силикон с оранжевым кольцом под магнит — мелочь, но именно она добавляет характер. В руках Pova 7 Ultra ощущается как гаджет, который не стесняется быть ярким и немного дерзким.

Производительность

У Tecno Pova 7 Ultra 5G всё крутится вокруг скорости. Система встречает кастомной темой: фирменный стиль, металлические акценты, оранжево-синие детали. Интерфейс говорит прямо: «я — игровой». Всё выглядит единым, без лишних визуальных перегрузок, но с характером Pova.

Под капотом — чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, форсированная версия популярного процессора, который здесь работает на полную. Ему помогают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (с возможностью виртуального расширения) и 256 ГБ быстрой памяти UFS 4.0. Связка получилась мощной: Call of Duty Mobile, PUBG, Genshin Impact — всё идёт на высоких настройках без фризов и заметного троттлинга.

В AnTuTu v11 смартфон набирает внушительные 1,62 миллиона баллов, уверенно конкурируя с устройствами куда дороже. Да, при длительных сессиях корпус прогревается примерно до ~40 градусов, но это норма для мощных чипов. В Tecno заявляют про систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм² — и в целом она справляется: тепло распределяется равномерно, без ощущения «горячей точки».

Отдельного упоминания заслуживает игровой движок HyperEngine. Он сам регулирует нагрузку, частоту и энергопотребление — чтобы игра шла стабильно, а кадры не проседали. В PUBG можно получить стабильные 120 FPS, а встроенная игровая панель позволяет включить запись экрана, блокировать уведомления и следить за температурой.

Техническая база дополнена современной связью: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC — всё работает быстро и без сбоев.

А ещё Tecno делает ставку на искусственный интеллект. Ассистент Ella не просто отвечает на команды, а умеет решать уравнения по фото, строить маршруты в «Яндекс Картах» и вызывать такси. Все ИИ-функции работают на фирменной платформе Tecno AI, но при желании можно подключить и внешнюю нейросеть DeepSeek-R1.

Камера

Фотоблок Tecno Pova 7 Ultra 5G выглядит внушительно, но по сути это универсальное решение без претензии на флагман. Основная камера — 108 Мп, дополненная ультрашириком на 8 Мп. Фронталка — 13 Мп, и этого достаточно для сторис, портретов и повседневных фото.

Днём кадры получаются чёткие, с правильным балансом белого и приятной цветопередачей. HDR работает адекватно, но в тенях иногда не хватает глубины — снимкам хочется немного больше объёма. Ночью камера ведёт себя сдержанно: цвета не уводит в кислоту, шумов минимум, экспозиция сбалансирована.

Оригиналы фотографий доступны по ссылке.

Видео смартфон пишет в 4K, при этом электронная стабилизация работает неплохо. Для съёмки на ходу, конечно, лучше внешний стабилизатор, но для повседневных роликов и сторис этого более чем хватает.

В целом камера Pova 7 Ultra 5G не соревнуется с флагманами, но уверенно справляется с задачами — снимает быстро, ярко и без неприятных сюрпризов.

Автономность

В Tecno Pova 7 Ultra 5G установлена батарея на 6000 мА·ч — цифра, которая уже не впечатляет, но по факту даёт стабильный запас хода на день-полтора активной работы. Не рекорд, но и не повод искать розетку каждые несколько часов.

В обычном режиме смартфон уверенно доживает до вечера второго дня: мессенджеры, соцсети, немного YouTube и музыка. Если подключить игры или частое видео, заряд тает быстрее — примерно 10–14% в час, в зависимости от яркости и сети.

Зарядка, к счастью, не заставляет ждать. В комплекте лежит блок питания на 70 Вт, который полностью восстанавливает заряд примерно за полтора часа. Есть и беспроводная зарядка, что приятно, хотя скорость у неё заметно ниже.

В целом автономность можно назвать сбалансированной. Это не марафонец, но и не капризный геймер, требующий постоянного питания. Такой формат — про практичность: зарядил утром, поиграл вечером, и телефон всё ещё жив.

Итого

Tecno Pova 7 Ultra 5G — это смартфон, который не пытается казаться больше, чем он есть. Без претензий на «премиум», без фраз про революции — просто добротно собранный, мощный и честный аппарат для тех, кто хочет играть, смотреть видео, слушать музыку и не думать, что телефон «захлёбывается».

Он даёт всё, что нужно от современного устройства: быстрый экран 144 Гц, мощный чипсет, адекватную камеру, крупную батарею и даже беспроводную зарядку. Да, где-то чувствуется компромисс — корпус пластиковый, камера без оптической стабилизации, а нагрев при долгих игровых сессиях есть. Но за свою цену смартфон выглядит убедительно и в чём-то даже дерзко.

Это тот случай, когда Tecno говорит: «Хочешь играть — играй, не переплачивая». И это работает.