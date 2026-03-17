Игровой Red Magic 11 Air получил версию Trace Edition за 600 евро

Смартфон получил топовый чип Snapdragon 8 Elite, экран 144 Гц и батарею 7000 мАч.
Red Magic анонсировала новую версию игрового смартфона — Red Magic 11 Air Trace Edition. Главным отличием стал обновлённый внешний вид: белый корпус с оранжевыми акцентами.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Частота отклика достигает 960 Гц, заявлена поддержка 10-битной цветопередачи и полный охват DCI-P3. Для снижения нагрузки на глаза используется ШИМ с частотой 2592 Гц.

В основе устройства лежит чип Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и 512 ГБ накопителя UFS 4.1. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой Red Magic OS 11.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп, дополнительно установлен сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп скрыта под экраном.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Среди дополнительных возможностей — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и стереодинамики.

Стоимость Red Magic 11 Air Trace Edition составляет 600 евро.

Читайте также
Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Энтузиасты продолжают испытывать на прочность игровые флагманские смартфоны.
Стала известна дата выхода RedMagic 11 Air на глобальный рынок
Nubia

Стала известна дата выхода RedMagic 11 Air на глобальный рынок

До мировой премьеры остались считанные дни.
Nubia представила игровой смартфон RedMagic 11 Air
Nubia

Nubia представила игровой смартфон RedMagic 11 Air

Дизайн в стиле виниловых пластинок, гигантский экран 144 Гц, мощное железо, сенсорные триггеры и встроенная турбина.
Huawei Mate 80 Pro вышел в мире: 8K, 100x зум и зарядка 100 Вт
HUAWEI

Huawei Mate 80 Pro вышел в мире: 8K, 100x зум и зарядка 100 Вт

Huawei начала глобальные продажи.
Ещё по теме
Зум Galaxy S26 Ultra под вопросом после сравнения с Sony A7R5

Зум Galaxy S26 Ultra под вопросом после сравнения с Sony A7R5
OPPO, OnePlus, Vivo и iQOO повышают цены на смартфоны

OPPO, OnePlus, Vivo и iQOO повышают цены на смартфоны
OnePlus может представить Nord CE 6 уже в апреле

OnePlus может представить Nord CE 6 уже в апреле
Oppo готовит мощную перископическую камеру для Find X9 Ultra

Oppo готовит мощную перископическую камеру для Find X9 Ultra
Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?
Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold

Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold
POCO X8 Pro и X8 Pro Max получат урезанные по ёмкости батареи

POCO X8 Pro и X8 Pro Max получат урезанные по ёмкости батареи
Dreame показала люксовые смартфоны Aurora за $10–15 тысяч

Dreame показала люксовые смартфоны Aurora за $10–15 тысяч
Почти все характеристики OPPO Find X9 Ultra утекли в сеть до анонса

Почти все характеристики OPPO Find X9 Ultra утекли в сеть до анонса
HONOR готовится запуску нового суббренда

HONOR готовится запуску нового суббренда
TECNO представила CAMON 50 Pro 5G с камерой Sony и батареей 6500 мАч

TECNO представила CAMON 50 Pro 5G с камерой Sony и батареей 6500 мАч
Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone

Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone
Компактный OnePlus 15T показали официально, но ждать его в России не стоит

Компактный OnePlus 15T показали официально, но ждать его в России не стоит
Дизайн Google Pixel 11 Pro Fold раскрыт полностью

Дизайн Google Pixel 11 Pro Fold раскрыт полностью

