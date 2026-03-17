Игровой Red Magic 11 Air получил версию Trace Edition за 600 евро

Red Magic анонсировала новую версию игрового смартфона — Red Magic 11 Air Trace Edition. Главным отличием стал обновлённый внешний вид: белый корпус с оранжевыми акцентами.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Частота отклика достигает 960 Гц, заявлена поддержка 10-битной цветопередачи и полный охват DCI-P3. Для снижения нагрузки на глаза используется ШИМ с частотой 2592 Гц.

В основе устройства лежит чип Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и 512 ГБ накопителя UFS 4.1. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой Red Magic OS 11.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп, дополнительно установлен сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп скрыта под экраном.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Среди дополнительных возможностей — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и стереодинамики.

Стоимость Red Magic 11 Air Trace Edition составляет 600 евро.