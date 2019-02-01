Вышел дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

На проходящей презентации игр для грядущей консоли Xbox Games Showcase представили дебютный трейлер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

В ролике показан сам Чернобыль, некая пространственная сила, главный герой и неизвестный персонаж в лабораторной капсуле.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 планировался на 2012 год, но из-за различных проблем, студия GSC Game World откладывала релиз.

Первое время игра будет эксклюзивом для Xbox Series X и PC. Позже шутер выйдет для PlayStation 5. Дата выхода будет объявлена позже.