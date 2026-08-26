IKEA и Xbox представили мебель для геймеров. Особенно хороша стойка для телевизора
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IKEA и Xbox представили мебель для геймеров. Особенно хороша стойка для телевизора

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Редакция The GEEK сегодня в 16:53

IKEA и Xbox официально представили коллекцию YXSTABY из девяти предметов для домашнего игрового пространства. Среди них есть кресло, столик, подставка для ноутбука, подставка для мониторов, коробка для геймпадов и необычная мебель в стиле контроллера Xbox.

IKEA и Xbox представили мебель для геймеров. Особенно хороша стойка для телевизора
IKEA и Xbox представили мебель для геймеров. Особенно хороша стойка для телевизора

Одна из самых интересных новинок, мобильная стойка для телевизора на колесах. Телевизор крепится непосредственно к конструкции, а с обратной стороны предусмотрено место для хранения консоли, контроллеров и других аксессуаров. Стойку можно легко перемещать между комнатами.

Есть и более необычные вещи. Например, табурет в форме аналогового стика Xbox и ярко-зеленая подушка, дизайн которой вдохновлен крестовиной геймпада.

IKEA и Xbox представили совместную коллекцию мебели для геймеров

Для разработки некоторых предметов IKEA получила оригинальные 3D-модели контроллера Xbox.

Продажи коллекции YXSTABY начнутся 1 октября. Доступность и цены будут отличаться в зависимости от страны.

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