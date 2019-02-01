Прямая трансляция показа игр для Xbox Series X
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Новости

Прямая трансляция показа игр для Xbox Series X

Компания Microsoft проводит долгожданный показ игр для некстген-консоли Xbox Series X. Главным анонсом станет сюжетная кампания и геймплей будущего шутера Halo Infinite, постер которого уже показали. Также будут представлены другие проекты разных жанров.

Уже через несколько минут мы узнаем, покажут ли новую часть Fable, которую разрабатывает Playground Games, а также восьмую часть Forza Motorsport. Из других анонсов ожидаем Hellblade II: Senua’s Saga и Everwild, а ещё игры от сторонних студий.

На данный момент можно посмотреть запись прешоу Джеффа Кили. Основное же мероприятие стартует в 19:00 МСК. Видео доступно ниже:

Отметим, что в рамках прешоу уже показали Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age и Exomecha.

Первая игра выйдет на Xbox One и Xbox Series X в расширенном издании, которое ранее было только на Nintendo Switch. Это ролевая игра в фэнтезийном мире.

Вторая же представляет собой онлайновый условно-бесплатный проект с меха — огромными пилотируемыми роботами.

А ниже можно посмотреть саму трансляцию об играх для Xbox Series X:

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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