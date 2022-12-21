Выход iPhone SE 4 могут перенести или отменить

Популярный аналитик Минг-Чи Куо рассказал о судьбе iPhone SE нового поколения. Сообщается, что выход четвертой версии доступного смартфона от Apple могут перенести или совсем отменить.

Такая ситуация сложилась из-за того что купертиновцы недовольны продажами следующих моделей: iPhone SE 3, 13 mini и 14 Plus.

К тому же, Apple в iPhone SE 4 собиралась перейти на дизайн экрана с «челкой». Это увеличит себестоимость производства устройства и, как следствие, вырастет ценник на смартфон.

Еще одной причиной для отказа или переноса SE нового поколения, аналитик называет попытку купертиновцев сократить «излишние» расходы на разработки, чтобы смягчить влияние глобального экономического спада в 2023 году на свою компанию.