Встроенный в Windows 11 распаковщик RAR и 7z оказался медленнее, чем WinRAR

В мае 2023 года компания Microsoft рассказала, что в ближайших обновлениях, Windows 11 получит собственный распаковщик файлов в форматах RAR и 7z. Но на деле, решение от корпорации оказалось медленнее по сравнению с привычным WinRAR.

По словам участников эксперимента из издания Neowin, встроенное решение в тестовой сборке Windows 11, потратило больше времени на распаковку файла размером 24 ГБ и на это системе потребовалось в три раза больше времени, чем WinRAR. Интересно и то, что распаковка архива в формате 7z, увеличила преимущество WinRAR более чем пять раз. Даже утилита NanaZIP опередила новую опцию в Windows 11 во всех проведенных тестах.

Единственным форматом, где распаковщик Windows 11 не уступил WinRAR, оказался формат TAR. Однако даже в этом случае утилита NanaZIP продемонстрировала лучшие результаты.

Тесты проводились на двух разных устройствах, и результаты почти не отличались. Первый ноутбук был на процессоре Intel Core i3-1125G4, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и 500 ГБ NVMe SSD. Второй компьютер обладал Ryzen 5 2600, 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и накопителем Samsung 980 SSD 500 ГБ. В обоих случаях средние результаты тестов оставались схожими.

Результаты