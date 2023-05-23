Свершилось чудо! Windows 11 получит встроенную поддержку RAR

В Windows 11 наконец-то появится нативная поддержка форматов RAR, tar, 7-zip, rar, gz и других популярных архивных форматов. Об этом официально заявила компания Microsoft.

Теперь пользователи не будут вынуждены использовать WinRAR или любой другой архиваторов. Поддержка этих форматов на нативном уровне стала возможна благодаря использованию проекта с открытым исходным кодом, известного как libarchive.

Однако, точная дата появления поддержки пока остается неизвестной.