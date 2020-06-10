Вот так выглядит Samsung Galaxy Watch 3 на качественных рендерах

В сети появился качественный рендер будущих умных часов Galaxy Watch 3 от компании Samsung. Его опубликовал известный инсайдер Эван Бласс. Изображение демонстрирует дизайн Galaxy Watch 3 почти со всех сторон.

Модель проходит под кодовым названием SM-R840 и представляет собой 45-миллиметровую версию с корпусом из нержавеющей стали (также будет доступна версия с титановым корпусом). На изображении видны датчик сердечного ритма на тыльной стороне и кожаный ремешок.

Из особенностей отметим физический вращающийся безель и две кнопки справа. Также следует отметить, что новинка оснащена GPS-модулем, получила соответствие военному стандарту MIL-STD-810G, выдерживает погружение до 50 метров под воду защиту экрана Gorilla Glass DX.

Помимо этого, на рендере виден новый циферблат часов, который отображает время в аналоговом и цифровом форматах. Там же выводятся данные о погоде и результаты работы шагомера.

Характеристики включают в себя круглый Super AMOLED-экран диагональю 1,4 дюйма, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ постоянной и Tizen OS 5.5. Также есть сенсор для ЭКГ, функция отслеживания сна Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

Ёмкость батареи составляет 247 мА·ч для 41-миллиметровой версии и 340 мА·ч для 45-миллиметровой. Помимо этого, обещана беспроводная зарядка, NFC и Samsung Pay. Не исключена поддержка и голосового помощника Bixby.