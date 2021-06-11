Появились характеристики и официальные рендеры Samsung Galaxy M32

В сети появились свежие данные о пополнении для M-серии смартфонов от Samsung. Речь идёт о модели Galaxy M32, спецификации и внешний вид которой рассекретили инсайдеры. Ранее мы писали о подготовке этой модели к выпуску, и вот теперь данные обновились.

Итак, новинка будет представлен в двух цветах: чёрном и синем. Это следует из официальных рендеров, которые были опубликованы в сети. Возможно, в будущем появятся и другие, но пока данных об этом нет.

Что касается технических параметров, то смартфон получит однокристальную систему MediaTek Helio G85. У него будет 4/6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ постоянной памяти. О наличии карты памяти пока ничего не сообщается. Возможно, что её и не будет.

Новинка получит фирменный дисплей на базе матрицы Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. О наличии сканера отпечатка в нём не сообщается, однако вряд ли он там будет. Всё-таки это довольно дорогая технология.

Основная камера получит четыре модуля с разрешениями 48, 8, 5 и 5 МП, при этом фронтальная камера характеризуется разрешающей способностью в 20 МП. Обещана батарея на 6000 мА•ч, но при этом заявлена поддержка лишь 15-ваттной зарядки. Впрочем, даже её зачастую хватает.

Новинка должна заменить Samsung Galaxy M31 и будет предлагаться по цене от 200 долларов в Индии. Как ожидается, релиз состоится уже в текущем месяце. При этом данных о европейской версии пока нет.

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