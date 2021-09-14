Качественные рендеры и живые фото iPhone 13 и iPhone 13 Pro до анонса

До анонса iPhone 13 остаётся ещё несколько часов, но инсайдеры уже активно сливают в сеть новые данные.

Инсайдер под ником Evleaks опубликовал несколько качественных рендеров iPhone 13 в защитных чехлах. Судя по ним, чёлка действительно стала меньше, а вот размеры камер выросли. Также отметим, что в младших моделях использовано диагональное расположение датчиков. Впрочем, это давно уже не новость.

Помимо этого, в сети появилось фото включённого iPhone 13, где хорошо видно, что процент зарядки теперь отображается корректно — всё за счёт уменьшения ширины «моноброви».

И ещё один рендер:

Отметим, что сегодня в 20:00 МСК компания Apple проведёт презентацию, где покажет новые смартфоны, наушники и умные часы.