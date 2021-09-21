Появились рендеры и видео складного смартфона Pixel Fold

Пользователь Twitter по имени Вакар Хан (Waqar Khan) опубликовал ряд концептуальных изображений и видеоролик, которые демонстрируют новый складной смартфон Google Pixel Fold. Само собой, это пока лишь фантазии дизайнера, но выглядят изображения неплохо.

Автор явно вдохновлялся дизайном Pixel 6, на это указывает общая компоновка, модули камер и так далее.

Напомним, что новинка может фигурировать под кодовым названием Passport. При этом технически параметры новинки не уточняются. Известно лишь о возможности использования экрана с переменной частотой обновления до 120 Гц.

Отметим, что по данным сетевых источников, ожидается скорый релиз Android 12.1, где обещана поддержка именно складных смартфонов. На это указывает функция закреплённой панели задач, несколько строк кода, которые описывают её поведение, а также особая анимация для переключения между разными режимами экрана.