На новых рендерах показали 4 варианта цвета будущего iPhone 13 Pro Max

Сетевые источники сообщили о новых изображениях iPhone 13 Pro Max в четырёх цветах. Судя по рендерам, старшая модель получит варианты Pearl (белый), Matte Black (чёрный), а также Sunset Gold и Rose (оттенки золотого).

Именно Pro Max будет самым крупным смартфоном с экраном LTPO и частотой до 120 Гц. Также он получит лазерный дальномер. У iPhone 13 Pro будет то же, но экран меньшей диагонали. А вот iPhone 13 и iPhone 13 mini ограничатся 60-герцевыми экранами.

Все модели будут работать на базе однокристальной системы Apple A15 Bionic, которую производит TSMC по усовершенствованному 5-нм техпроцессу. В числе других особенностей смартфонам приписывают улучшенные аккумуляторы, постоянно включённый дисплей, а также запись видео в портретном режиме.

Ожидается, что их покажут в сентябре.