Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3

На днях в сети Twitter появилась публикация, где один из инсайдеров поделился изображениями будущих умных часов от Samsung. На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3.

Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch. На фотографии по-видимому, две модели, отличающиеся размером и наличием засечек на вращающемся безеле.

The Galaxy Watch3 looks great! I love this design. It has the classic look of the Galaxy Watch but with the modern aspect of the Galaxy Watch Active2. pic.twitter.com/QdULUOmHsp — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 17, 2020

Если говорить о технической стороне устройств, то Samsung Galaxy Watch 3 выйдут на рынок в двух вариантах: с дисплеем 1,2 и 1,4 дюйма. Это же касается и материалов: нержавеющая сталь и титановый сплав. В арсенале обладателя Samsung Galaxy Watch 3 будет 1 ГБ ОЗУ+8 ГБ ПЗУ. Работают же умные часы на ОС Tizen 5.5.

Кстати, Samsung Galaxy Watch 3 водонепроницаемы и ударопрочны, полностью соответствуют стандарту MIL-STD-810G (американский военный стандарт) и IP68. Более того, сообщается о наличии модулей GPS и LTE. Есть и функция отслеживания частоты сердцебиения и артериального давления, а также снятия кардиограммы.