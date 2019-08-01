В умных часах Galaxy Watch 3 появятся жесты и обнаружение падения

Компания Samsung выпустила официальное приложение Galaxy Watch 3 Plugin, которое предназначено для не анонсированного продукта — фирменных умных часов Galaxy Watch 3. Вместе с ним выпустили приложение-посредник Galaxy Buds Live для одноимённых наушников, которые также ещё не показали.

Специалисты с ресурса XDA Developers проанализировали код приложения и обнаружили некоторые подробности о Galaxy Watch 3. Сообщается, что некоторые функции будут управляться с помощью жестов. Для приёма звонка достаточно будет сжать и разжать кулак. Чтобы отклонить его — нужно потрясти рукой.

Также теперь стал проще процесс снятия скриншотов. Для этого надо будет нажать одновременно обе боковые кнопки. Кроме того, появилась функция, которая ранее была в Apple Watch. Речь идёт об обнаружении падения пользователя.

Если это произошло, то часы будут звонить 60 секунд. При отсутствии реакции пользователя, система отправит сообщение по заранее выбранным контактам. Там будут координаты и пять секунд записи звука. Кроме того, можно дать экстренный вызов.

Наконец, исследователи нашли большое число циферблатов, которые будут доступны для Galaxy Watch 3 по умолчанию. Выглядят они так: