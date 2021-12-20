Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новом цвете

Пока что компания Samsung не анонсировала флагманский смартфон Galaxy S22 Ultra. Но многие данные о нём уже известны. В частности, речь идёт о цветах корпуса. Ранее говорилось, что появится три варианта — чёрный, белый и тёмно-красный. Но теперь в сети появились рендеры и тёмно-зелёной версии.

Суть в том, что сначала известный инсайдер Ice Univerce опубликовал у себя в Twitter код тёмно-зелёного цвета, а ресурс Letsgodigital сразу же выкатил рендеры в таком исполнении.

Отметим, что ранее Samsung уже выпускала Galaxy S10 в цвете Prism Green и Galaxy Z Fold3 в цвете Phantom Green. Так что выход зелёного Galaxy S22 Ultra вполне возможен. Также не стоит исключать, что выйдут в таком цвете и младшие модели — Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus. Анонс ожидается в конце января, так что скоро мы всё узнаем.

При этом напомним, что ранее в сети появились живые фото и видео всей линейки S22. Судя по этим утечкам, «Ультра» действительно станет заменой линейки Note. На это указывают дизайн, размеры и наличие стилуса. Правда, цена наверняка будет высокой.