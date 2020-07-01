Вот так выглядит геймпад DualSense для PlayStation 5

Пользователи форума Resetera опубликовали фото, которое, как утверждается, снято на производстве и показывает внешний вид геймпада DualSense для игровой консоли PlayStation 5. И, судя по изображению, новинка будет довольно крупной.

Пока что нельзя подтвердить или опровергнуть аутентичность этого снимка. Некоторые пользователи заявляют, что это фотомонтаж. Потому рекомендуется относиться к этой информации соответственно.

Разница в габаритах между DualSense и DualShock 4

На данный момент известно, что будущие геймпады получат множество новых возможностей. В их числе отмечается улучшенная виброотдача, а также курки с настраиваемыми уровнями сопротивления.

Эти курки или триггеры, как утверждается, позволят расширить спектр взаимодействия с игроками. Например, можно будет почувствовать разницу во время бега по разным поверхностям, «услышать» гром и так далее. Разумеется, для этого надо, чтобы игра поддерживала такую возможность, но это уже вопрос к разработчикам.

В качестве примера подобного проекта можно привести Bugsnax, где подобное реализовано. По словам разработчиков, это будет важнее, чем быстрый SSD, мгновенная загрузка и прочее.