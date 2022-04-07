DNS снизил цены на контроллеры DualSense

DNS незаметно снизил ценники на контроллеры DualSense. В марте их стоимость резко поднялась до 9999 рублей. Сейчас они почти вернулась к своим изначальным 5999 рублей.

Купить контроллеры DualSense будет выгоднее не в базовых расцветках. Например, черная или белая версии обойдутся пользователю в 7999 рублей.

Зато нетипичные фиолетовые или красные контроллеры стоят по 6999 рублей.

Также, тем кто в поиске, стоит обратить внимание на Ozon. Там белая версия стоит 6499 рублей, а черная — 5990.

Другие геймпады, к сожалению, снижение цен пока не затронуло.

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