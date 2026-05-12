Sony представила контроллер Scuf Omega для PS5 за $220

Редакция The GEEK сегодня в 18:27
Sony анонсировала линейку лицензированных контроллеров Scuf Omega для PlayStation 5. Производством устройств занимается компания Scuf.

Главной особенностью контроллера стало увеличенное количество элементов управления. Устройство получило четыре дополнительных лепестка, две боковые кнопки и пять кнопок в нижней части передней панели.

Scuf Omega поддерживает настройку через мобильное приложение для iOS и Android. Пользователи смогут создавать отдельные профили для игр и отслеживать состояние стиков, включая люфты.

Контроллер оснащён магнитными стиками и двухрежимными триггерами. Они поддерживают как мгновенные, так и плавные нажатия.

При этом Scuf Omega лишён вибрации. Разработчики отказались от соответствующих модулей ради уменьшения веса устройства — контроллер весит 285 граммов.

Для корпуса использовали нескользящий материал для более надёжного хвата.

Цена Scuf Omega составляет $220. Версия в расцветке «Сакура» стоит $230. Контроллер также можно подключать к ПК и мобильным устройствам.

В комплект входят дополнительные стики и фирменный кейс.

