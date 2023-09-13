Вот что может выполнять кнопка «действие» в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

В смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max исчез фирменный тумблер режима звука, но вместо него появилась многофункциональная кнопка «действие». Западные журналисты на пресс-конференции уже познакомились с новинками и рассказали, что может делать эта программируемая кнопка.

Кнопка «действие» расположена там же, где и боковой тумблер режима звука на прошлых поколениях iPhone, а чтобы ею воспользоваться, необходимо выполнить длительное нажатие, которое запустит запрограммированное пользователем действие.

По умолчанию кнопка активирует «Тихий режим», чтобы назначить другое действие, в смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на прошивке iOS 17 необходимо перейти в «Настройки» > «Кнопка действия», и в появившемся меню выбрать нужное действие.

На программируемую кнопку можно назначить следующие действие:

Тихий режим (по умолчанию)

Режим фокусировки

Камера

Фонарик

Голосовые заметки

Лупа и другие специальные возможности

Ярлык

Перевести (появится с обновлением, позже в этом году)

Несмотря на то, что кнопка «действие» в меню предоставляет запуск только восьми основных функций, их гораздо больше благодаря выбору «специальных возможностей» и запуска «ярлыка», который можно запрограммировать почти под что угодно. Это означает, что возможности выбора действия практически безграничны.

Кроме этого, некоторые функции также используют кнопку «действие», когда вы находитесь в приложении смартфона. Например, если вы запустите камеру с помощью кнопки «действие», можно нажать на неё ещё раз, чтобы сделать снимок. Если запустить запись голосовой заметки, вы можете использовать кнопку «действие», чтобы остановить запись.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликованы цены на все модели iPhone 15 в России.