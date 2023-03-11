Владельцы Pixel 7 жалуются на проблемы с сохранением снимков при слабом освещении

Несколько пользователей ресурса Reddit поделились информацией о том, что их смартфоны Pixel 7 и 7 Pro не сохраняют фотографии при некоторых условиях.

Конкретно, приложение Google Camera не может сохранить крупные планы при слабом окружающем освещении и с включенной вспышкой. Однако есть и пользователи, которые не сталкивались с этой проблемой.

Один из реддиторов опубликовал видео, которое демонстрирует проблему: смартфон Pixel 7 Pro с лёгкостью фотографирует стену, но не может сохранить снимок внутренней части компьютера.

Другой пользователь зафиксировал историю системных событий и выяснил, что причиной является именно приложение Google Camera, а не другой системный процесс.

Ранее владельцы Pixel 7 и 7 Pro сообщали о проблемах с дисплеем, повреждаемым стеклом на тыльной камере и выпадающей качельке регулировки громкости.