У Google Pixel 7 лопается стекло на камере

На старте серии Pixel 6 было много проблем, некоторые возникали и после релиза. Однако поколение Pixel 7 оказалось не слишком глючным. Но, видимо, ситуация изменилась в худшую сторону. Владельцы смартфонов начали жаловаться на треснувшее защитное стекло камеры.

Подобные случаи были уже с iPhone Xs и Galaxy S20 Ultra, но теперь в списке есть также Pixel 7 и 7 Pro. При этом в разных случаях реакция компании различается. В одних случаях предлагается бесплатная замена, в других же — ремонт за 149,99 фунтов стерлингов (12 620 рублей).

Точная причина пока неизвестна, как и уровень её распространения. Однако это явно не единичный случай. Однако в других моделях это был производственный брак. Не исключено, что здесь то же самое.