Vivo X60 Pro стал официальным смартфоном ЕВРО-2020

Смартфон vivo X60 Pro объявлен официальным смартфоном Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020. Новый флагман компании, созданный в сотрудничестве с мировым лидером в области оптики и оптоэлектроники ZEISS, появится в России в апреле 2021 года. Vivo и УЕФА подписали четырехлетнее соглашение, согласно которому производитель смартфонов стал официальным партнером ЕВРО-2020 и ЕВРО-2024, также компания является эксклюзивным поставщиком смартфонов на чемпионаты.

Vivo X60 Pro стал первым смартфоном компании, разработанный совместно с брендом ZEISS. Логотип ZEISS нанесен на объектив, а торговая марка ZEISS Vario-Tessar выгравирована под камерами, что соответствует флагманскому устройству для профессиональной фотографии.

С новой серией vivo первые пользователи смартфонов могут получить доступ к знаменитому стилю классического портретного объектива ZEISS Biotar. Эта функция позволяет пользователям создавать профессиональные индивидуальные портреты с уникальной способностью передавать резкость по центру и уникальное гармоничное боке.