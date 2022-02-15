Уникальный смартфон-хамелеон vivo V23 5G выходит в России

Компания vivo представила для российского рынка смартфоны V23 и V23e. Модели отличаются фронтальной камерой на 50 Мп и корпусом из фотохромного стекла.

Выделяется смартфон своим корпусом в цвете «Солнечный спектр» из фотохромного стекла, оттенок задней поверхности смартфона изменяется под воздействием ультрафиолета. Достаточно на короткое время поместить смартфон под прямые солнечные лучи, и корпус модели временно поменяет свой цвет с золотого на зеленый.

Смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной и 128 Гб основной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4050 мАч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт.

Модель V23 5G работает под управлением FunTouch OS 12 на базе Android 12. За счет использования этого современного ПО смартфон будет долгое время получать обновления безопасности и оставаться актуальным.

Новые смартфоны V23 серии поступят в продажу 1 марта 2022 года. Предзаказ на новые устройства открывается с 17 февраля. Модель V23 5G поступит в продажу в цветах «Солнечный спектр» и «Звездная пыль». Стоимость смартфона V23 5G с объемом памяти 256 ГБ составит 49 990 рублей. Цена смартфона V23 5G с объемом памяти 128 ГБ составит 40 990 рублей. Модель V23e в расцветке «Лунная тень» и «Водная гладь» можно будет приобрести за 29 990 рублей.

Каждый покупатель, оформивший предзаказ на новые устройства, получит в подарок беспроводные наушники TWS 2 ANC при покупке vivo V23 5G и беспроводные наушники TWS 2e при покупке vivo V23e.

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