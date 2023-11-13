Представлены часы vivo Watch 3: 16 дней автономности, eSIM и BlueOS

13 ноября на конференции в Китае компания vivo представила новые умные часы Watch 3 с бешеной автономностью. Новинка имеет значительные улучшения по сравнению со своим предшественником Watch 2, дебютировавшим еще в 2021 году.

Новые vivo Watch 3 визуально достаточно сильно отличаются от предыдущей модели. Прежде всего, они тоньше и имеют справа вращающуюся заводную головку из нержавеющей стали, а чуть ниже физическую кнопку для навигации в меню. Часы получили экран диагонально 1,43 дюйма (466 x 466 пикселей), изогнутое 3D-стекло, режим AOD, а также водонепроницаемость до 5 метров.

vivo Watch 3 vivo Watch 2

Что касается функционала, то Watch 3 могут мониторить сердечный ритм, кислород в крови, качество сна, стресс, менструальный цикл женщин, а также обнаруживать высокий уровень шума для защиты слуха. Всего часы поддерживают более 100 режимов тренировок и индивидуальные планы упражнений.

Watch 3 работают под управлением фирменной операционной системы BlueOS и могут управлять камерами, использоваться в качестве ключей от автомобиля или для оплаты покупок, поддерживают eSIM для голосовых вызовов и т.д.

Устройство получило 64 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти для хранения музыки. Часы можно подключить к наушникам TWS. Однако, самое интересное — аккумулятор на 505 мАч, который, по словам разработчиков, обеспечивает 16 дней автономной работы от одной зарядки.

Часы vivo Watch 3 предлагаются в цветах Chen Yehei, Moonlight White, Starlight и Bright Moon. Они представлены в нескольких вариациях:

eSIM с кожаным ремешком — $191 (~17600 рублей)

eSIM с каучуковым ремешком — $178 (~16400 рублей)

Bluetooth с кожаным ремешком — $164 (~15100 рублей)

Bluetooth с каучуковым ремешком — $150 (~13800 рублей)