В интернет-магазине vivo стартовала акция с подарками

Vivo объявила о старте акций с подарками и скидками. До 2 мая 2021 года приобретая смартфоны vivo X50 Pro, X50, V20 SE и Y30 в официальном интернет-магазине компании, каждый покупатель получит подарочный сертификат сети «Lamoda». Номинал сертификата зависит от выбранной модели смартфона. Также в официальном интернет-магазине можно получить скидку 30% на второй смартфон при покупке двух моделей.

При покупке флагманов vivo X50 Pro с системой профессиональной стабилизации и 60-кратным гиперзумом и vivo X50 с 20-кратным зумом и ультимативным ночным режимом подарком будет сертификат на сумму 5 000 и 3 000 рублей.

До 9 мая 2021 года в официальном интернет-магазине при покупке двух смартфонов можно получить скидку 30% на второе устройство меньшей стоимости.

Акция продлится до 2 мая 2021 года.