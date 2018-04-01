Vivo начала предустановку российского ПО на свои смартфоны

Vivo подтвердила свою готовность следовать требованиям российского законодательства и своевременно поставлять на рынок продукцию с предустановленным российским программным обеспечением. Компания отработала и протестировала все необходимые процессы в рамках предустановки поискового сервиса «Яндекс» на свои смартфоны на взаимовыгодных условиях.

Российский рынок является приоритетным для vivo, поэтому особое внимание компания уделяет потребностям пользователей, создавая продукты актуальные для местного рынка.

Так в августе 2019 года, в продажу была выпущена модель V17 NEO специально разработанная с учетом предпочтений россиян. Продажи смартфона, оборудованного тройной AI-камерой, модулем NFC и сканером отпечатков пальцев на дисплее по цене 19 990 рублей, вызвали ажиотаж в популярных торговых центрах – покупатели занимали очередь за новинкой до открытия торговых точек.

Ранее о своей готовности исполнять закон об обязательной предустановке российского ПО, сообщили в Samsung, Huawei и Xiaomi.