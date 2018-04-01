Samsung будет предустанавливать на смартфоны российское ПО
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Новости

Samsung будет предустанавливать на смартфоны российское ПО

Совсем недавно был подписан закон о обязательной установке ПО на все устройства, которые ввозятся в Россию. Первой компанией, которая публично согласилась исполнять данный закон стала Samsung. Отметив, что этот никак не повлияет на их планы.

Закон о запрете продажи техники без российского софта был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце 2019 года. Его действие начнётся с 1 июля 2020 года.

Месяц назад ФАС определился с перечнем приложений для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и компьютеры.

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