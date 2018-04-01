Xiaomi и Huawei будут предустанавливать российское ПО

Буквально на днях Samsung публично согласилась с законом об обязательной предустановке российских приложений на собственные устройства. Компания отметила, что это никак не повлияет на ее планы.

Примеру южнокорейского гиганта последовали китайские компании в лице Xiaomi и Huawei. Эти производители уже имеют опыт в этой сфере, поэтому для них это не является чем-то из ряда вон выходящим.

Apple официально пока ситуацию не комментировала. Но стоит отметить, что купертиновцы удаляют из iPhone функционал FaceTime, которые поставляются для рынка ОАЭ. Поэтому смартфоны от американской корпорации никуда не пропадут из продажи после 1 июля.

Именно с лета текущего года в России начнёт действовать закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.