Мировые поставки смартфонов упали на 20% в III квартале
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Поставки смартфонов упали на 20% — до минимума третьего квартала с 2013 года

Samsung и Apple обеспечили почти половину всех отгрузок смартфонов.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:23
Поставки смартфонов упали на 20% — до минимума третьего квартала с 2013 года

Мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2026 года сократились на 20% год к году — до 254,7 млн устройств. Samsung сохранила первое место, а Apple оказалась единственной компанией в пятёрке лидеров, чьи отгрузки не снизились.

Исследовательская компания Omdia отмечает, что объём поставок стал минимальным для третьего квартала с 2013 года. Аналитики связывают спад с ростом цен на смартфоны.

Поставки смартфонов упали на 20% — до минимума третьего квартала с 2013 года

Samsung отгрузила 57,8 млн устройств, на 5% меньше год к году. Apple поставила 56,5 млн iPhone, сохранив показатель аналогичного квартала прошлого года.

Xiaomi заняла третье место с 30,7 млн устройств и падением на 29%. Далее расположились Oppo с 23,4 млн и снижением на 39%, а также vivo с 19,3 млн и спадом на 33% относительно третьего квартала 2025 года.

Поставки смартфонов упали на 20% — до минимума третьего квартала с 2013 года

По данным Omdia, на фоне дефицита компонентов бренды сосредоточились на прибыльных рынках и ключевых продуктах, меняют объёмы оперативной и встроенной памяти и сокращают модельные линейки, чтобы сдерживать затраты и сохранять маржу. Omdia прогнозирует снижение годовых поставок в 2026 году на 12% и продолжение спада в 2027-м, но более медленными темпами.

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