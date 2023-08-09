Видео: OnePlus Ace 2 Pro залили водой и сравнили с iPhone 14 Pro Max

OnePlus в рамках промо-кампании показала новую функцию в грядущем флагмане Ace 2 Pro. Речь идёт о реализации технологии Rainwater Touch Control, которая при помощи специальных алгоритмов помогает дисплею безошибочно распознавать касания мокрыми пальцами и даже в условиях проливного дождя.

Работу данной технологии продемонстрировали в коротком видео, в котором OnePlus Ace 2 Pro сравнили с iPhone 14 Pro Max. Смартфоны поместили в специальную камеру, где их поливали струями воды из форсунок имитируя проливной дождь и в это время взаимодействовали с дисплеями устройств. Ace 2 Pro с тестом справился на отлично, а вот у айфона возникли проблемы:

Подробней о технических характеристиках OnePlus Ace 2 Pro и его инновационной системы охлаждения, можно прочитать в этом материале. Презентация смартфона состоится 16 августа.