Смартфон больше не должен кипеть: OnePlus выпустила мини-кулер размером с карту
Новости

Смартфон больше не должен кипеть: OnePlus выпустила мини-кулер размером с карту

Ice Card Mini весит около 50 г, работает от самого смартфона и стоит 199 юаней.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:14
Смартфон больше не должен кипеть: OnePlus выпустила мини-кулер размером с карту

OnePlus представила компактный магнитный кулер Ice Card Mini для охлаждения смартфонов во время игр и других высоких нагрузок. Размеры устройства составляют 70×53,4 мм, поэтому по длине и ширине оно меньше обычной банковской карты. Весит аксессуар около 50 г.

Внутри установлен термоэлектрический модуль TEC и система воздушного охлаждения, направляющая поток в наиболее горячую область корпуса смартфона. Предусмотрено два режима работы: уровень шума составляет около 25 дБ в тихом режиме и до 35 дБ на максимальной мощности.

Кулер крепится к смартфону магнитами с усилием около 10 Н. В комплект входит дополнительная магнитная пластина, поэтому аксессуар можно использовать и с устройствами без встроенного магнитного крепления, включая Android-смартфоны и iPhone.

Питание подаётся через USB-C, причём кулер можно подключить непосредственно к смартфону, пауэрбанку или адаптеру. По заявлению OnePlus, аккумулятора на 10 000 мА·ч хватит примерно на восемь часов работы кулера на максимальном режиме.

В Китае OnePlus Ice Card Mini оценили в 199 юаней, около $28. При покупке в комплекте с другими устройствами цена может снижаться до 169 юаней.

Обсудить

Главное по теме

Новости Представлен OnePlus 16 — флагманский смартфон со сверхбыстрым дисплеем

Ёмкий аккумулятор и чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Новости Характеристики флагмана OnePlus 16 раскрыты компанией до презентации Новости Мощь: флагман OnePlus 16 установил рекорд в бенчмарке AnTuTu

Похожие материалы

Apple JP Morgan: спрос на iPhone 18 Pro выше, чем на 17 Pro

Перенос обычного iPhone 18 на 2027 год подталкивает часть покупателей к более дорогим моделям.

 Xiaomi Xiaomi подняла цены на ультрафлагманы Xiaomi 17 Ultra и Leica Edition

Подорожали все конфигурации смартфона.

 HUAWEI Необычный Huawei Pura X View сметают с полок в Китае

Широкий смартфон оказался дефицитным в Китае, а перекупщики уже продают его дороже официальной цены.

 Oppo OPPO готовит флагманский фаблет с классическим дисплеем 16:9

Грядёт первый конкурент смартфону HUAWEI Pura X View.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

В России могут разрешить использовать зарубежные GPU для государственных ИИ-систем CMF представил необычные колонки со съёмными панелями Google представила спортивный браслет Fitbit Edge со сменным аккумулятором за $180 Apple представила лимитированную версию AirPods 5 с гравировкой «Яндекс Пэй» остаётся недоступен, но деньги пользователей в безопасности Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →