Смартфон больше не должен кипеть: OnePlus выпустила мини-кулер размером с карту

OnePlus представила компактный магнитный кулер Ice Card Mini для охлаждения смартфонов во время игр и других высоких нагрузок. Размеры устройства составляют 70×53,4 мм, поэтому по длине и ширине оно меньше обычной банковской карты. Весит аксессуар около 50 г.

Внутри установлен термоэлектрический модуль TEC и система воздушного охлаждения, направляющая поток в наиболее горячую область корпуса смартфона. Предусмотрено два режима работы: уровень шума составляет около 25 дБ в тихом режиме и до 35 дБ на максимальной мощности.

Кулер крепится к смартфону магнитами с усилием около 10 Н. В комплект входит дополнительная магнитная пластина, поэтому аксессуар можно использовать и с устройствами без встроенного магнитного крепления, включая Android-смартфоны и iPhone.

Питание подаётся через USB-C, причём кулер можно подключить непосредственно к смартфону, пауэрбанку или адаптеру. По заявлению OnePlus, аккумулятора на 10 000 мА·ч хватит примерно на восемь часов работы кулера на максимальном режиме.

В Китае OnePlus Ice Card Mini оценили в 199 юаней, около $28. При покупке в комплекте с другими устройствами цена может снижаться до 169 юаней.