Зверь: OnePlus Ace 2 Pro установил рекорд в AnTuTu и раскрыл свои характеристики

Только сегодня был опубликован свежий топ-10 самых мощных смартфонов, как в Сети появился скриншот прогона OnePlus Ace 2 Pro в бенчмарке AnTuTu, где гаджет установил новый рекорд производительности.

Судя по изображению, устройство OnePlus под кодовым именем «PJA110» на чипе Snapdragon 8 Gen 2 смогло набрать в тесте рекордные 1 733 703 балла, это даже больше, чем у игрового смартфона Red Magic 8S Pro на разогнанном Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, который в этой дисциплине выдаёт в среднем 1 633 002 «попугая». Столь высокий результат может быть обусловлен новой системой охлаждения с двойной циркуляцией жидкости в испарительной камере большого размера (9140 мм²), которую на днях OnePlus анонсировала для Ace 2 Pro.

Испарительная камера OnePlus Ace 2 Pro

Помимо этого, большому количеству баллов поспособствовала высокоскоростная оперативная память стандарта LPDDR5X объёмом аж 24 Гб, а также быстрое хранилище UFS 4.0 на 1 ТБ. И последние, из скриншота ещё стало известно, что частота дисплея составит 120 Гц.

Презентация OnePlus Ace 2 Pro состоится в этом месяце, но точная дата пока неизвестна.