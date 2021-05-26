Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Valve может выпустить портативную консоль

Компания Valve, по слухам, готовит новую консоль — портативную. Проект называется SteamPal, данные о нём энтузиасты нашли в последней бета-версии Steam. В коде обнаружились упоминания SteamPal и Neptune. Последнее — это рабочее название консоли.

Также там есть упоминания различных режимов и функций, которые могут быть только у портативной системы.

К примеру, там упоминается режим «В самолёте», наличие Wi-Fi, Bluetooth, меню питания и быстрого доступа. Также говорится о трекпаде, вибромеханизме и прочем. Соответствующий код размещён на GitHub.

Всё это может указывать на работу над консолью в стиле Nintendo Switch. Правда, пока неясно, когда новинка выйдет, и какое железо получит. Не исключено, что это будет система на базе новейшего AMD или Intel с Windows или Linux. Впрочем, это пока лишь домыслы.

The GEEK в Telegram

Источник:
Video Games Chronicle
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить