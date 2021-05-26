Valve может выпустить портативную консоль

Компания Valve, по слухам, готовит новую консоль — портативную. Проект называется SteamPal, данные о нём энтузиасты нашли в последней бета-версии Steam. В коде обнаружились упоминания SteamPal и Neptune. Последнее — это рабочее название консоли.

Также там есть упоминания различных режимов и функций, которые могут быть только у портативной системы.

This update also added a "quick access menu" and a "power menu"



I have a feeling all these strings related to "Neptune": https://t.co/Ih0K2y4E5A



Is Valve making a handheld Steam console? — Pavel Djundik (@thexpaw) May 25, 2021

К примеру, там упоминается режим «В самолёте», наличие Wi-Fi, Bluetooth, меню питания и быстрого доступа. Также говорится о трекпаде, вибромеханизме и прочем. Соответствующий код размещён на GitHub.

Всё это может указывать на работу над консолью в стиле Nintendo Switch. Правда, пока неясно, когда новинка выйдет, и какое железо получит. Не исключено, что это будет система на базе новейшего AMD или Intel с Windows или Linux. Впрочем, это пока лишь домыслы.

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