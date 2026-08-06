Моддер сделал для Steam Machine кастомную панель с док-станцией под геймпад Steam Controller

В начале прошлого месяца Valve выложила в Сеть инструкцию по созданию лицевой панели для Steam Machine с дисплеем на электронных чернилах, чем воспользовались некоторые производители аксессуаров для изготовления своих модов с E-Ink экранами.

Сменные панели от JSAUX GAMING

Пользователю форума Reddit под ником NefariousnessWhole25 понравилась данная концепция, но для него этот дисплей был бы нечитаемым с того места, где он обычно сидит за компьютером и поэтому им было принято решение воспользоваться предоставленными инструкциями, но сделать мод под себя.

Энтузиаст распечатал на 3D-принтере панель для Steam Machine с углублениями для фиксации фирменного геймпада Steam Controller. Кроме этого, моддер сделал вырез для интеграции в панель оригинальной док-станции Steam Controller Puck, которая оснащена магнитами и площадкой для подзарядки игрового контроллера.

По словам моддера, эта лицевая панель позволяет легко подключать и заряжать контроллер Steam избегая его хаотичного расположения рядом с устройством, а USB-кабель можно аккуратно спрятать и вывести к задней части Steam Machine для подключения к порту.

Кроме этого, лицевую панель можно использовать как подставку для контроллера располагая её под нужным углом благодаря встроенной откидной ножки.

Многие пользователи форума заинтересовались данным модом и попросили выложить файлы для печати такой панели, но на момент написания новости моддер ещё не опубликовал файлы своего проекта.