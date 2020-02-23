Valve объяснила задержку Half-Life 3

Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл. На самый главный вопрос, почему компания тянула с выходом новой части Half-Life он сказал, что на это могла повлиять их тупость. Самокритично. На самом же деле, если бы это произошло, то финансовые дела у компании были бы куда лучше.

Более того, это время, которое как многие считают было затянуто, вовсе не означало, что компания работала над ошибками или печется о качестве игры. Valve, как сказал Ньюэлл, вообще не играет по правилам игровой индустрии. Но компании очень важны искренние отзывы пользователей, будь они даже негативные. «Рынок VR сейчас только начинает развиваться, и нам для того, чтобы завоевать сердца геймеров и приверженцев этой технологии, нужно работать и знать, чего хочет пользователей», – сказал Гейб Ньюэлл.

Еще в начале этого месяца один из разработчиков Valve намекнул, что компания собирается продолжать серию Half-Life, но вот о выходе продолжения он ответил уклончиво. Сейчас же в команде, да и не только, надеются, что выход Alyx не станет концом всей этой эпопеи. Напомним, что Half-Life: Episode Two вышел еще в далеком 2007 году и с того момента нас питали лишь слухами.

Что касается релиза Half-Life: Alyx, то ожидается, что она будет доступна лишь для обладателей гарнитур VR. Премьера должна состояться 23 марта. Сама игра посвящена лидерам сопротивления Аликс и Элаю, а сам сюжет является развитием событий между первой и второй частями. А не так давно был показан геймплей новинки.